La estatal chilena Codelco investiga una posible sobreestimación de la producción de cobre

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La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, abrió una auditoria para investigar la eventual sobreestimación de la producción del metal en 2025, informó la compañía el miércoles a la AFP.

El 27 de marzo pasado, Codelco informó los resultados de cierre de 2025 «con mejoras en sus indicadores financieros y de producción respecto de 2024».

Para todo el ejercicio, la estatal reportó un producción propia de 1,3 millones de toneladas métricas, 0,5% mayor a la de 2024.

Sin embargo, una publicación del Diario Financiero reportó el miércoles que una auditoría interna detectó preliminarmente una sobreproducción de 20.000 toneladas métricas en diciembre.

En diciembre, la producción alcanzó las 172.000 toneladas.

Según el medio, «las toneladas extras permitieron cumplir las metas de la cuprífera».

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global. Codelco aporta alrededor del 25% de la producción nacional.

En un comunicado enviado a la AFP, la empresa confirmó que se «encargó una auditoría al reporte de producción 2025 de División Chuquicamata», una de sus siete minas.

De acuerdo a Codelco, la auditoria «se encuentra actualmente en desarrollo y aún no ha concluido».

Para Juan Carlos Guajardo, experto en minería de la consultora Plusminig, no es posible aún saber la forma en que Coldelco pudo o no sobreestimar su producción, pese a las alertas previas del mercado.

«Lo que uno sospecha es que efectivamente hubo algunas situaciones donde Codelco registró producción que no debería haber registrado», explicó Guajardo a la AFP.

«¿Qué puede ser eso? No sabemos. Pueden ser inventarios de productos terminados o por terminar, pueden ser algunos recursos que contenían cobre y que los terminaron valorizando en un determinado momento cuando no debieron haberlo hecho. Eso es lo que no se sabe», agregó.

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