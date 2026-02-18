La estatal de electricidad de Cuba prevé apagones simultáneos en cerca del 56 % de la isla

2 minutos

La Habana, 18 feb (EFE).- La estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este miércoles apagones simultáneos durante toda la jornada que en el horario de mayor consumo en la tarde-noche dejarán sin corriente a cerca del 56 % de Cuba.

La isla atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética sin precedentes que se ha agravado en el último mes como consecuencia del asedio petrolero de EE.UU..

El Gobierno cubano dice que entre las principales causas de la crisis energética están que no tiene divisas para adquirir combustibles y el pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, pronostica para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.437 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.170 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.733 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.763 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores).

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de «asfixia energética».

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

lbp/mgr