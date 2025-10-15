La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 46 % de Cuba este miércoles

La Habana, 15 oct (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este miércoles apagones simultáneos en el 46 % de Cuba durante el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche y anunció otra jornada con cortes en el día.

Las interrupciones son frecuentes en la isla debido a la crisis energética, agravada desde el año pasado, y que desemboca en cortes de más de 20 horas diarias muchas veces.

Las principales causas de los apagones son las averías en las centrales térmicas -con décadas acumuladas de explotación- y la falta de combustible y de divisas para importarlo, según el Gobierno cubano.

Esto se debe, entre otros factores, a que las centrales termoeléctricas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento.

Asimismo, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación de 1.884 megavatios (MW) para una demanda de 3.380 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.496 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.566 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (38 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 50 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interior bruto (PIB) sea negativo este año.

