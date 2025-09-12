La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 48 % de Cuba este viernes

La Habana, 12 sep (EFE).- La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este viernes cortes de energía simultáneos en el 48 % de Cuba en la tarde-noche cuando aumenta la demanda de energía, a dos días del quinto apagón nacional registrado en menos de un año.

La crisis energética en la isla provocó el colapso el miércoles del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Tras 28 horas en apagón nacional, las autoridades consiguieron conectar a las 15 provincias al SEN, aunque una buena parte de la isla seguía sin electricidad.

En los últimos meses se han registrado además cuatro apagones nacionales, de los que la isla ha tardado días en recuperarse.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estimó que en el momento de máxima demanda de esta jornada la capacidad máxima de generación eléctrica será de 1.775 megavatios (MW) para una demanda de 3.330 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.525 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.595 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, ocho de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 44 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que hay motores de generación eléctrica fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021. EFE

