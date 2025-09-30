La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 52 % de Cuba este martes

La Habana, 30 sep (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este martes apagones simultáneos durante toda la jornada, que en el horario de mayor consumo en la tarde-noche afectarán el 52 % del país.

Los apagones se deben a la crisis energética por la que atraviesa Cuba, agravada desde hace un año y que está en uno de sus momentos más álgidos, con tasas de déficit superiores al 50 % y cortes de más de 20 horas diarias.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación de 1.780 megavatios (MW) para una demanda de 3.550 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.770 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.840 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (44 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 43 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y otra veintena no están operativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento, mientras que hay motores de generación eléctrica fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara. EFE

