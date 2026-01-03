La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 53 % de Cuba este sábado

La Habana, 3 ene (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este sábado apagones durante toda la jornada que en el horario de mayor demanda de energía en la tarde-noche alcanzarán cerca del 53 % de Cuba.

Las frecuentes averías en las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, así como la falta de divisas para adquirir combustible para generar electricidad, están dentro de las principales causas de la crisis energética, según el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” de esta jornada -en la tarde-noche-, una capacidad de generación de 1.488 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.612 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.642 MW, según la UNE.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 88 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de decena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años. EFE

