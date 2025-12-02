The Swiss voice in the world since 1935
La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 58 % de Cuba este martes

2 minutos

La Habana, 2 dic (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este martes apagones durante toda la jornada los cuales alcanzarán de forma simultánea el 58 % de Cuba en las horas de mayor demanda de energía en la tarde-noche.

La isla caribeña atraviesa una crisis energética, agravada desde mediados del año pasado, por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para su infraestructura de producción energética.

El lunes en la tarde-noche (las horas de mayor consumo) los apagones abarcaron cerca del 64 % de Cuba, con La Habana a oscuras en su totalidad por varios momentos, lo cual superó el 59 % de afectación previsto inicialmente por la UNE.

La compañía, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé en el horario “pico” una generación de 1.465 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.835 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.905 MW en el denominado “horario pico”, el de mayor demanda en la tarde-noche.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. También una de las dos plantas de gas está desconectada.

Asimismo, 102 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de una decena están paradas por falta de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo, y atizan el descontento social en un país sumido en una grave crisis. EFE

