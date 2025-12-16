La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 58 % de Cuba este martes

La Habana, 16 dic (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este martes apagones durante toda la jornada que dejarán al 58 % de Cuba sin servicio de forma simultánea durante el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche.

La tasa es la misma del día previo y una de las más elevadas de los últimos meses. Ello se debe a la crisis energética que atraviesa el país desde mediados de 2024 la cual se refleja en frecuentes apagones de 20 o más horas diarias.

Las principales causas son las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país y la falta de divisas del Estado cubano para importar el combustible necesario para generar suficiente electricidad.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.440 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.350 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.910 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.940 MW, según la UNE.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 100 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de decena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años. EFE

