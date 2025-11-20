La estatal de electricidad pronostica apagones en más de la mitad de Cuba este jueves

2 minutos

La Habana, 20 nov (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) pronostica este jueves apagones prolongados durante toda la jornada que en el horario de máxima demanda de energía en la tarde-noche afectarán de forma simultánea a más de la mitad de Cuba (55 %).

La noche del miércoles la afectación alcanzó el 60 % en el horario “pico” en la tarde-noche, una de las mayores tasas hasta la fecha. La Habana estuvo casi apagada por completo.

Los frecuentes cortes del servicio eléctrico responden a la crisis energética que padece la isla que han llevado a varios apagones nacionales en cerca de un año.

La UNE, adjunta al Ministerio de Energía y Minas, calcula para las horas de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.494 MW para una demanda pico de 3.200 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.706 MW y afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.776 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles y la planta de tratamiento de gas de Puerto Escondido (al oeste de Cuba) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 91 centrales de generación distribuida (motores) y la central de motores fuel del Mariel se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil). Asimismo, alrededor de una docena están inoperativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de “asfixia energética”. EFE

