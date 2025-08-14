La estatal de electricidad pronostica apagones simultáneos en el 41 % de Cuba este jueves

La Habana, 14 ago (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) pronostica este jueves apagones simultáneos durante todo el día que afectarán el 41 % de Cuba en el horario de la tarde-noche cuando aumenta la demanda.

Las interrupciones del servicio eléctrico se agravaron desde mediados del año pasado debido a la falta de combustible y a las frecuentes averías en las centrales térmicas con décadas acumuladas de explotación, según señala el Gobierno.

Desde entonces, han ocurrido cuatro apagones nacionales y son constantes los cortes de electricidad que actualmente superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este). En La Habana, alcanzan las 16 horas al día.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.240 megavatios (MW) para una demanda de 3.700 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.460 MW y una afectación estimada de 1.530 MW, aunque es frecuente que los valores reales superan siempre el pronóstico oficial.

Actualmente, cuatro de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 56 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses, al que acusa de perseguir su búsqueda de combustible.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los cortes atizan asimismo el descontento social y han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021. EFE

