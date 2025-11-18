La estatal de energía prevé este martes apagones masivos en más de la mitad de Cuba

3 minutos

La Habana, 18 nov (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este martes apagones masivos durante toda la jornada en Cuba que alcanzarán más de la mitad del país en la tarde-noche cuando aumenta el consumo de energía.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, precisó en su informe diario que hay “afectados” 111 megavatios (MW) en tres de las cinco provincias orientales impactadas por el huracán Melissa hace tres semanas y otros 50 MW en la provincia Granma “por altas transferencias y bajo voltaje en la zona”.

En el extremo este de la isla todavía algo más de medio millón de personas siguen sin fluido eléctrico por el paso de Melissa, según las autoridades locales.

A lo anterior se suma la incapacidad de la isla para generar la energía que demandan los hogares y la economía, lo que va a provocar en el centro y oeste del país -en las zonas no afectadas por Melissa- los prolongados y habituales apagones durante todo el día.

La UNE estima así que en el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación para estas zonas de 1.435 MW frente a una demanda pico de 3.100 MW.

La diferencia en mención supone un déficit de 1.665 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.735 MW.

Actualmente, siete de las dieciséis unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de en torno a un 40 % del mix energético.

Además, 84 centrales de generación distribuida (motores) y la central de motores del Mariel se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil). Así mismo, alrededor de una docena más están inoperativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor del otro 40 % del mix energético.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano señala por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y las acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos no oficiales coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía cubana, que se contrajo el 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que el producto interno bruto (PIB) de la isla sea negativo este año. EFE

lbp/jrh/jrg