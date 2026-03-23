La estatal Sinopec avisa a conductores ante mayor subida del año del combustible en China

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Pekín, 23 mar (EFE).- La estatal Sinopec avisó este lunes a sus clientes para que adelanten el repostaje y eviten horas punta ante la mayor subida del año en el precio de los combustibles en China, que entrará en vigor a medianoche dentro del sistema de ajustes periódicos fijado por las autoridades.

Según estimaciones de consultoras del sector, citadas por medios locales, el encarecimiento podría rondar los 2.200 yuanes (unos 1.771 dólares) por tonelada, lo que se traduciría en aumentos de entre 1,7 y 1,8 yuanes (0,25 y 0,26 dólares) por litro en las principales gasolinas y el diésel.

Para un depósito estándar de 50 litros, el incremento supondría un costo adicional de más de 80 yuanes (11,62 dólares) por repostaje.

La subida, la quinta en lo que va de año, consolidaría la tendencia al alza de los precios en el país, tras cuatro incrementos previos y un ajuste sin cambios, de acuerdo con el mecanismo de revisión cada diez días hábiles que aplica China en función de la evolución del crudo en los mercados internacionales.

En este escenario, Sinopec, una de las principales petroleras estatales, envió mensajes de texto a sus usuarios en los que advertía de una subida «relativamente grande» y recomendaba organizar los desplazamientos y repostar con antelación para evitar aglomeraciones en las estaciones de servicio.

El aviso, poco habitual según comentarios en redes sociales chinas, refleja la sensibilidad de las autoridades y las empresas del sector ante el impacto de los precios energéticos en el consumo cotidiano.

Los mercados asiáticos reaccionaban con fuertes caídas al recrudecimiento de la crisis en Oriente Medio, con descensos de hasta el 3,36 % en Hong Kong y pérdidas superiores al 2 % en las bolsas de China continental.

En paralelo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene en el entorno de los 110 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro desde el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, es además una arteria clave para China, ya que cerca del 45 % de sus importaciones de crudo pasan por esa ruta.

Irán ha reiterado en varias ocasiones su disposición a bloquear el paso si continúan los ataques en su contra, mientras Estados Unidos ha advertido de posibles nuevas acciones militares si Teherán mantiene la presión sobre esta vía estratégica. EFE

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