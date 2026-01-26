La estela feminista que deja la primera mujer presidenta en Honduras

Anny Castro y Ana de León

Tegucigalpa 26 ene (EFE).- El primer Gobierno de una mujer en Honduras, bajo el mandato de la izquierdista Xiomara Castro, deja un legado feminista basado en leyes que fortalecen la defensa de los derechos igualitarios en el país, que continúa siendo uno de los más peligrosos de la región para el género con altos índices de feminicidios.

Pese a los avances en materia de igualdad, Honduras mantiene una de las leyes más rígidas frente al aborto al no permitirlo bajo ninguna circunstancia, aunque la presidenta firmó una norma que tumbaba la prohibición del uso y la venta de anticoncepción de emergencia tras ser prohibido en 2009, un progreso en esta materia.

Entre esos «logros» está la elevación a Secretaría de Estado de la Mujer, antes un instituto, y la Ley de ‘Casas Refugio’, orientada a regular espacios seguros para proteger a mujeres maltratadas, desplazadas por la violencia o víctimas de trata, según activistas consultadas por EFE.

A ello se une la creación del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, la Ley de Protección a las Mujeres en Situaciones de Emergencia, Desastres Naturales y Multicrisis y el fortalecimiento de ‘Ciudad Mujer’, un programa público e interinstitucional que busca brindar servicios de manera integral.

«(Hay que) aclarar que Xiomara Castro jamás se identificó como feminista ni con el feminismo, sino que estas son propuestas que las mujeres llevamos años demandando», señaló a EFE la activista y feminista Jessica Sánchez.

Los feminicidios, una leve tendencia a la baja

«Creo que sí nos quedó a deber en materia de violencia contra las mujeres. Aunque su Gobierno haya destacado que los femicidios bajaron en un 20 %, cuando vemos las cifras del Observatorio de la Violencia (…) durante el periodo hubo más de 1.000 muertes de mujeres, femicidios y muertes violentas de mujeres», resalta Sánchez.

Desde enero de 2022, cuando Castro asume la presidencia, hasta diciembre de 2025 hubo 1.221 feminicidios, siendo el año 2023 el que más registro con 411 mujeres asesinadas, según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En 2025 hubo 262 muertes violentas de mujeres, es decir, una mujer asesinada cada 33 horas con 26 minutos. De ese total, el 66,4 % de los homicidios de mujeres fueron con arma de fuego, el 53,8 % fueron encontradas en la vía pública y el 46,2 % de las víctimas tenía entre 30 y 59 años.

Los dos últimos años de la administración de Castro se registró un leve descenso en las cifras de feminicidios con 240 en 2024 y esos 262 en 2025. Aunque, el año más violento para las mujeres en Honduras fue en 2013 con 636 mujeres asesinadas, unos dos feminicidios al día.

Y, en lo que va de enero, la Defensoría del Pueblo ya registra «alrededor de una veintena» de mujeres asesinadas.

De progresistas a conservadores, temores ante un posible retroceso

«Al ser el gobierno de corte conservador sí esperamos retrocesos a los derechos de las mujeres», admitió la activista Sánchez ante la entrada del Gobierno del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, con el Partido Nacional, en sustitución de Castro, del izquierdista Partido Libre.

Tanto Sánchez como la activista hondureña Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, denunciaron que el pasado domingo, durante la instalación de la primera legislatura del Parlamento, se habría ondeado una bandera provida.

«Ese es un mensaje claro de la gente provida que va en contra de todos los derechos humanos de las mujeres hondureñas. Eso es grave», describió Cruz.

Ayer, el movimiento feminista se manifestó bajo tensión por las principales calles de Tegucigalpa en el marco del «Día de la mujer hondureña» frente a un contingente militar que custodiaba los predios de la sede legislativa. La protesta culminó con un leve enfrentamiento entre feministas y militares.

Varias activistas confesaron a EFE su preocupación ante un retroceso en los derechos de las mujeres en este nuevo Gobierno ante la posibilidad de recortar o fusionar las instituciones públicas en defensa de los mismos, como ha ocurrido o se proyecta en otros países de Centroamérica. EFE

