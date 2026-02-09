La Eurocámara aboga por simplificar construcción y renovación para atajar crisis vivienda

4 minutos

Estrasburgo (Francia), 9 feb (EFE).- El Parlamento Europeo pidió este lunes medidas que faciliten la construcción y renovación de viviendas en toda Europa, a su juicio ralentizadas por un «complejo conjunto de normas» que, aseguran, se podrían mejorar reduciendo cargas administrativas y acortando procedimientos que permitan paliar la crisis de la vivienda en el continente.

La comisión especial de Vivienda en el Parlamento Europeo dio así luz verde a su informe final sobre esta crisis, que pretende alimentar el Plan de Vivienda Asequible que la Comisión Europea presentó ya el pasado diciembre y en el que se apostaba por flexibilizar y ampliar las reglas de ayudas de Estado para financiar el parque residencial.

A falta de la aprobación final en pleno en marzo, los eurodiputados de esta comisión parlamentaria creen que esas medidas de simplificación en la construcción y renovación «facilitarían y agilizarían la provisión de viviendas dignas, sostenibles y asequibles, incluidas las viviendas públicas y sociales».

El texto, del que era principal responsable el popular español Borja Giménez, se ha acordado finalmente entre el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y los liberales de Renovar Europa, la mayoría que sostiene el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

Además de pedir estas medidas de simplificación a la Comisión Europea, los eurodiputados se dirigen a los gobiernos de los Veintisiete, a quienes urgen a adoptar «un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda», con incentivos para la renovación y la nueva construcción como, por ejemplo, aplicar un tipo superreducido de IVA al suministro y construcción de viviendas.

«La falta de vivienda es la forma más grave de pobreza y exclusión social», resalta la Eurocámara, que cita entre los factores de esta crisis la limitada oferta privada y pública a raíz de la «insuficiente construcción y la falta de inversión en viviendas dignas, sostenibles y asequibles durante las últimas décadas», así como el aumento del coste de la energía y el «persistente desequilibrio» entre la oferta y la demanda.

Según datos citados por los eurodiputados, desde 2010 hasta 2025 los alquileres han aumentado un 28,8 % y los precios de la vivienda un 60,5 %, un incremento particularmente «vertiginoso» en el último año que se suma al hecho de que más de una décima parte de la población urbana de la UE gasta en vivienda más de un 40 % de la renta de la que dispone.

El Partido Popular, por su parte, destacó que el informe pide a los gobiernos defender «el derecho fundamental a la propiedad privada frente al fenómeno de la ocupación ilegal» y que establezcan «mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para la recuperación de la propiedad».

Giménez (PP) celebró el apoyo al informe, del que dijo «refleja un consenso amplio y responsable entre los grupos políticos» y «sitúa la oferta de viviendas en el centro de la respuesta» con «la necesidad de permitir la entrega de alrededor de 10 millones de viviendas adicionales en toda Europa».

El PSOE, por contra, lamentó que el PP haya introducido en el informe «un enfoque excesivamente orientado al mercado» y «debates alejados de la realidad europea y española» para, a su juicio, atacar al Gobierno español.

La socialista Alícia Homs celebró que el texto incluya «un refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza (…) o medidas para combatir la especulación» y confió que el texto no sufra ningún «retroceso» en el voto en pleno en marzo. EFE

