La Eurocámara advierte contra los «acuerdos a corto plazo» para Ucrania que propone EE.UU.

Bruselas, 24 feb (EFE).- El Parlamento Europeo mostró este martes su preocupación por el hecho de que Estados Unidos esté priorizando «acuerdos a corto plazo» para la paz en Ucrania que le permitan mantener una «estabilidad estratégica» en sus relaciones con Rusia e instó a que en su lugar se celebren «conversaciones auténticas que conduzcan a una paz global, justa y duradera».

En una resolución por el cuarto aniversario del inicio de la guerra, el Parlamento Europeo reconoció los esfuerzos del Gobierno estadounidense para poner fin a la agresión rusa en Ucrania pero dudó del enfoque de estas conversaciones, con las que Washington «parece dar prioridad» a su relación estratégica con Rusia.

Por ello, los eurodiputados pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros «que sigan trabajando con EE.UU. y socios afines para garantizar que las negociaciones para una paz justa y duradera para Ucrania se lleven a cabo de buena fe y para poner fin definitivamente a las agresiones de Rusia contra Ucrania».

«La continuación de los ataques por parte de Rusia no indican su disposición a entablar auténticas conversaciones de paz», advierten. EFE

