La Eurocámara apoya un fondo para garantizar el aborto seguro y gratuito en toda Europa

Estrasburgo (Francia), 17 dic (EFE).- El Parlamento Europeo dio este miércoles su apoyo simbólico a que Bruselas cree un mecanismo con fondos para garantizar el aborto seguro y gratuito a mujeres en toda la Unión Europea (UE), también en países donde la práctica es ilegal o muy difícil, y subrayó que los derechos sexuales y reproductivos son «un derecho fundamental».

El texto, que salió adelante por 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones, supone la primera vez que el Parlamento Europeo que salió de las urnas en 2024 -más escorado a la derecha- se pronuncia sobre el derecho al aborto.

La Eurocámara da así su apoyo a una iniciativa ciudadana europea sobre el acceso a un aborto seguro que ya ha conseguido el millón de firmas necesario para que la Comisión Europea tenga que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, algo que hará como tarde en marzo de 2026.

Bruselas no puede proponer la legalización del aborto en la UE porque carece de competencias en el ámbito sanitario, pero los organizadores creen que sí puede crear un fondo para financiar el tratamiento a «las más de 20 millones de mujeres» que hoy en día tienen que ir a otro país para poder abortar.

Se trataría de un fondo al que los países de la UE se adscribirían de forma voluntaria y que no costearía los gastos del desplazamiento, sino del tratamiento médico.

Los eurodiputados señalan que la iniciativa es «un llamamiento directo» de la ciudadanía para «crear una Unión más segura y equitativa que proporcione el mismo nivel de atención sanitaria para todas las personas en Europa».

«La no discriminación, la integridad física y psíquica, la coordinación y las normas mínimas garantizadas para la asistencia sanitaria en todos los Estados miembros forman parte de nuestros valores europeos y deben defenderse», inciden.

El Partido Popular Europeo había tratado de sacar adelante una resolución alternativa que señalaba que las políticas sobre el aborto y la salud sexual y reproductiva, así como la organización y la prestación de servicios médicos conexos, son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, pero fracasó por 241 votos a favor, 356 en contra y 48 abstenciones.

La coordinadora de la iniciativa ciudadana europea, la croata Nika Kovač, explicó en rueda de prensa que, incluso si -como temían- no hubieran logrado una mayoría para el voto simbólico en el hemiciclo, eso no hubiera significado que su movimiento estaba acabado.

«No creemos en derrotas, sabemos que hay algunas luchas que son más largas que otras», aseguró Kovač, que apuntó que la presión se traslada ahora a la Comisión Europea y dijo que los comisarios con los que han hablado hasta ahora han mostrado una actitud «muy positiva». EFE

