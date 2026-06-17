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La Eurocámara aprueba el reglamento que permite centros de migrantes en el extranjero

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Estrasburgo (Francia), 17 jun (EFE).- El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

Los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio. EFE

mas/ahg/jgb

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