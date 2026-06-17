La Eurocámara aprueba el reglamento que permite centros de migrantes en el extranjero

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Estrasburgo (Francia), 17 jun (EFE).- El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

Los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.

Tras la votación, que fue celebrada con aplausos por los grupos políticos de la derecha, se escucharon gritos de «Shame on you» (dais vergüenza, en inglés) por parte de eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa, que ahora deberá ser aprobada finalmente en el Consejo de ministros de Interior de la UE antes de su entrada en vigor.

El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves. EFE

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