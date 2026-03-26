La Eurocámara aprueba el reglamento que permite los centros de migrantes en el extranjero

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.

Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la creación de esta nueva normativa, cuya principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados «centros de retorno» en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución. EFE

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