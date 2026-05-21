La Eurocámara aprueba normas para reforzar la protección de víctimas de delitos

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Bruselas, 21 may (EFE).- El Parlamento Europeo aprobó este jueves nuevas normas que buscan reforzar los derechos de las víctimas de delitos durante los procesos penales entre los que se incluyen el derecho a la privacidad, líneas de ayuda y apoyo y la posibilidad de denunciar por internet.

Con 440 votos a favor, 49 en contra y 84 abstenciones, los eurodiputados respaldaron la modernización del marco legal que se aplica a las víctimas con la inclusión además de asistencia jurídica gratuita durante el juicio para víctimas con medios insuficientes y la aceleración del pago de indemnizaciones.

También se prevé que las personas en libertad restringida, como ciudadanos de fuera de la Unión en centros de migrantes, personas alojadas en centros de mayores o centros para personas con discapacidad, pueda denunciar delitos «de forma efectiva» con medidas que incluyen la participación de organizaciones de la sociedad civil a la hora de presentar denuncias en nombre de otros.

Entre otras de las novedades se incluye un número telefónico europeo común, el 116 006 para la línea de ayuda que también estará disponible a través de internet y de aplicaciones.

Para las víctimas menores de edad, se prevé garantizar «los más altos niveles de protección y apoyo» mediante un enfoque «adaptado y concentrado» con exámenes médicos, apoyo psicológico, grabación de testimonios y asistencia administrativa todo en un mismo espacio.

«Con esta reforma, damos un paso importante para garantizar que las víctimas en toda Europa reciban una mayor protección, un mejor apoyo y para garantizarles los mismos derechos, también en el entorno digital y en casos que afectan a víctimas especialmente vulnerables, como los menores víctimas de abuso sexual en línea», aseveró el eurodiputado español Javier Zarzalejos (PPE), coponente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez dio la bienvenida «a este acuerdo histórico, que garantiza el acceso a la información y a la atención sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual, incluida la atención relacionada con el aborto de conformidad con la legislación nacional».

El proyecto de directiva aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE y, posteriormente, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de entrar en vigor.

Los Estados miembros dispondrán entonces de dos años para trasponerla a sus legislaciones nacionales. EFE

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