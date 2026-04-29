La Eurocámara aprueba que las diputadas puedan delegar voto durante embarazo y tras parto

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Estrasburgo (Francia), 29 abr (EFE).- El Parlamento Europeo aprobó este miércoles que sus eurodiputadas que estén de baja por maternidad, durante la fase final del embarazo o tras dar a luz puedan ceder su voto a un compañero y no pierdan el derecho a voto como les sucedía hasta ahora.

El voto de este miércoles valida una modificación de la ley electoral europea con una enmienda muy específica que permite a una eurodiputada delegar su voto a un compañero en los tres meses previos a la fecha prevista de parto y en los seis meses tras el nacimiento del bebé, un cambio al que los Estados miembros accedieron recientemente.

Los eurodiputados dieron luz verde a la reforma por 616 votos a favor, 24 en contra y ocho abstenciones.

Hasta ahora, las eurodiputadas embarazadas no podían ejercer a distancia su derecho a voto durante el tiempo de su baja médica, una situación agravada por el hecho de que doce sesiones plenarias al año se celebran en Estrasburgo (Francia) y no en Bruselas, donde las eurodiputadas trabajan la mayor parte del tiempo.

La cuestión ya se había puesto sobre la mesa durante la pasada legislatura cuando una serie de votos que salieron adelante con márgenes muy estrechos coincidieron los embarazos de la socialista española Adriana Maldonado, la también socialista neerlandesa Lara Wolters y la liberal austríaca Claudia Gamon.

De hecho, Maldonado trató de visibilizar esta cuestión con el argumento de que el voto telemático ya se había empleado con éxito durante la pandemia, pero el intento no fructificó.

Las reformas a la ley electoral europea se han vigilado tradicionalmente con celo desde las capitales porque implican competencias propias de los Gobiernos nacionales, pero en este caso el Parlamento se aseguró de que fuese una enmienda muy específica y no se tocase ninguna otra parte que pudiera ser controvertida, señalan fuentes parlamentarias.

En toda la Unión Europea, sólo los parlamentos nacionales de España, Grecia y Luxemburgo prevén que las eurodiputadas puedan votar «in absentia» por motivos de maternidad. EFE

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