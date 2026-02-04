La Eurocámara avanzará en el crédito a Ucrania en el aniversario del inicio de la guerra

Bruselas, 4 feb (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, convocó este miércoles un pleno extraordinario para el próximo 24 de febrero, cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, en el que se reafirmará el apoyo de la Eurocámara a Kiev y se dará un paso clave para aprobar el crédito de 90.000 millones de euros a este país.

«Cuatro años de valentía y resiliencia. Me enorgullece anunciar que el 24 de febrero celebraremos un pleno extraordinario para honrar el coraje del pueblo ucraniano. Reafirmaremos nuestro compromiso inquebrantable con una paz justa y duradera, así como nuestro apoyo concreto a Ucrania», dijo Metsola en redes sociales.

Fuentes del entorno de la presidenta de la Eurocámara dijeron a EFE que el pleno del próximo 24 de febrero incluirá en su orden del día un debate sobre los cuatro años de agresión rusa en Ucrania y el apoyo europeo a Kiev durante este periodo, además de un voto a una resolución sobre este tema.

Se espera que el pleno extraordinario apruebe además la posición de la Eurocámara sobre el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania con vistas a negociar el texto definitivo del mismo con los Estados miembros, que este miércoles lograron un acuerdo sobre el crédito.

Ese pacto entre los Veintisiete prevé que 30.000 millones del crédito se destinen a ayuda macrofinanciera y 60.000 millones vayan a equipamiento de defensa y establece que estas adquisiciones deberán llevarse a cabo en países de la UE, Ucrania, y también en Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza (países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC) salvo que Kiev necesite con urgencia algún producto en concreto que no esté disponible en los mismos.

El Parlamento Europeo, que ya acordó aprobar por procedimiento de urgencia el nuevo crédito, tenía previsto pronunciarse sobre el mismo en marzo, pero finalmente adelantará su voto a finales de febrero para coincidir con el aniversario del inicio del conflicto.

Se espera que, si las instituciones comunitarias dan luz verde al préstamo, Ucrania pueda recibir el primer desembolso del mismo en el segundo trimestre del año. EFE

