La Eurocámara condena «el abuso de las amnistías» para el beneficio de políticos

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Estrasburgo (Francia), 29 abr (EFE).- El Parlamento Europeo condenó este miércoles «el abuso de las amnistías para el beneficio de políticos» por el riesgo que suponen para el principio de la igualdad ante la ley, tras una enmienda del grupo europeo de partido ultraderechista Vox.

La enmienda de los Patriotas por Europa, que salió adelante por 317 votos a favor, 275 en contra y 29 abstenciones, se enmarca en un párrafo del informe del Estado de derecho en la Unión Europea (UE) que condenaba «el uso indebido del sistema judicial con objetivos políticos», como la persecución de oponentes y la interferencia en investigaciones de corrupción.

El texto también advierte de que los juicios políticamente motivados «socavan la confianza en los principios constitucionales y los estándares europeos», y señala la importancia de la independencia de la fiscalía, especialmente frente al gobierno, y de que los nombramientos en estos órganos sean transparentes.

En concreto, la enmienda del grupo europeo de Vox añade a este párrafo una «condena al uso indebido de las amnistías y los indultos en beneficio de los políticos, ya que pone en peligro el principio de igualdad ante la ley», sin referirse a ningún país en concreto.

Entre los eurodiputados españoles, votaron a favor Vox, el Partido Popular (PP) y los dos diputados independientes dentro de los ultraconservadores que inicialmente concurrieron en la lista de ‘Se Acabó la Fiesta’, Nora Junco y Diego Solier.

En contra votaron el Partido Socialista (PSOE), PNV, Bildu, Podemos, Sumar, Compromis, BNG y ERC.

En la votación del informe completo, el PSOE se dividió (seis de sus diputados votaron a favor y doce se abstuvieron), mientras que PP, PNV, Sumar y Podemos votaron a favor, Vox en contra y Compromís, BNG y ERC se abstuvieron. EFE

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