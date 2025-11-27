La Eurocámara considera que la violencia en Sudán «podría constituir genocidio»

Bruselas, 27 nov (EFE).- El pleno de la Eurocámara afirmó este jueves que los ataques indiscriminados contra civiles, la violencia étnica y sexual, la tortura, las tácticas deliberadas de hambre y el uso de niños-soldado y los ataques a hospitales e instalaciones humanitarias que están teniendo lugar en Sudán «posiblemente constituyen actos de genocidio».

Los eurodiputados se pronunciaron en ese sentido en una resolución adoptada hoy en el pleno del Parlamento Europeo (PE) por 503 votos a favor, 32 en contra y 52 abstenciones.

El PE indicó en un comunicado que la institución condenó «firmemente» el conflicto en marcha y «la continua violencia» cometida por las partes enfrentadas.

«En los términos más enérgicos los eurodiputados denuncian las graves y sistemáticas violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos cometidos por (el grupo paramilitar) Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas sudanesas», los dos actores principales del conflicto, expuso la Eurocámara.

Asimismo, el PE expresó su «profunda preocupación por el alarmante deterioro de la crisis humanitaria en Sudán, con hambruna confirmada en partes del país, mientras el conflicto provoca la catástrofe humanitaria más grave a nivel global».

«Los eurodiputados urgen a las partes en conflicto a poner fin a la hambruna y la violencia sexual como armas de guerra y a permitir el acceso humanitario sin restricciones en el país. El texto recalca que la situación de las mujeres y niñas en Sudán y, en particular, la violencia sexual relacionada con el conflicto en marcha, debe ser priorizada en los esfuerzos destinados a abordar el conflicto en Sudán», expuso el PE.

Los parlamentarios, asimismo, subrayaron la «legitimidad» del gobierno en Jartum y rechazan «cualquier intento de crear autoridades paralelas o rivales, o estructuras políticas en áreas controladas por las FAR».

Igualmente, afirmaron que la responsabilidad principal para poner fin al conflicto recae en el liderazgo de las FAR, las Fuerzas Armadas sudanesas y sus «milicias aliadas, así como en aquellos que les proporcionan apoyo directo o indirecto».

«El Parlamento condena todas las formas de interferencia externa que alimenten la guerra en Sudán, e insta a los actores externos a respetar el embargo de armas de la ONU», señaló la Eurocámara.

Los eurodiputados, además, dijeron «apoyar firmemente los esfuerzos de la Unión Africana y de socios regionales para facilitar un proceso de paz», y también pidieron «a todas las partes que se impliquen en un diálogo significativo para poner fin al conflicto y establecer una transición a una gobernanza civil democrática».

«Los europarlamentarios expresan graves preocupaciones sobre la posible propagación del conflicto, en particular, al Cuerno de África y el Sahel debido a su vulnerabilidad», agregó el PE.

Por otro lado, «dados los efectos sobre los flujos de migración irregular hacia Europa, urgen a la Unión Europea a incrementar su compromiso humanitario de 273 millones de euros a la región», de acuerdo con la Eurocámara.

«La resolución exige rendición de cuentas inmediata de los responsables, y pide a la UE apoyar la expansión de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a todo Sudán», comunicó el Parlamento.

La resolución, igualmente, insta al club comunitario a aplicar sanciones a comandantes «clave» de las FAR y de las Fuerzas Armadas sudanesas «y sus respectivas redes por su responsabilidad en graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario».

Además, pidió al Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, «activar urgentemente el procedimiento para evaluar si las FAR cumplen el criterio para ser incluidas en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea». EFE

