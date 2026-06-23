La Eurocámara da el primer paso para poner en marcha el euro digital

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Bruselas, 23 jun (EFE).- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo dio este martes luz verde al reglamento que regulará el futuro euro digital, la divisa electrónica con la que la Unión Europea busca una alternativa propia para los pagos electrónicos que reduzca su dependencia de firmas extracomunitarias como Visa o Mastercard.

El informe establecerá, una vez lo apruebe el pleno, la posición de la Eurocámara para negociar con los Estados miembros el texto definitivo de una legislación imprescindible para emitir el euro digital si el Banco Central Europeo (BCE), de quien depende la decisión final, da el paso de ponerlo en circulación.

«Es un día histórico para Europa», dijo la presidenta de la comisión parlamentaria, Aurore Lalucq, tras la votación. EFE

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