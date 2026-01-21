La Eurocámara da un primer paso para aprobar el préstamo de 90.000 millones a Ucrania

2 minutos

Bruselas, 21 ene (EFE).- El Parlamento Europeo dio este miércoles su visto bueno para que los países de la Unión Europea puedan poner en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania sin la participación de Hungría, Eslovaquia y República Checa, un primer paso necesario para aprobar la propuesta.

El consentimiento de la Eurocámara -que avaló la medida con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones- era necesario para que el crédito pueda llevarse a cabo a través de una «cooperación reforzada», que permite sacar adelante ciertas iniciativas aunque no cuenten con el apoyo de todos los Veintisiete.

Hungría, Eslovaquia y República Checa rechazaron en diciembre pasado participar el préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027 acordado por los líderes de la UE, que finalmente se financiará con la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario tras constatarse que no había acuerdo para financiarlo con los activos rusos inmovilizados.

El Parlamento Europeo ha aprobado además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para ponerlo en marcha con el fin de agilizar la llegada de los fondos a Kiev.

El objetivo de la Comisión Europea es que los eurodiputados y los Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo para que el primer desembolso pueda producirse en abril.

Las propuestas prevén que dos tercios del préstamo, 60.000 millones de euros, se destinen a apoyo militar al país, mientras que los 30.000 millones restantes se utilizarían para apoyar el presupuesto ucraniano y permitir que siga en funcionamiento la Administración.

Además, prevén que a la hora de adquirir equipamiento militar se dé prioridad a las compras en países europeos – Ucrania, los de la UE, Noruega, Islandia, Lichtenstein y Suiza -, aunque podría recurrirse a compras en otros Estados cuando sea imprescindible para que Kiev reciba el material que necesita o para que lo obtenga con la suficiente rapidez.

Como en anteriores programas de ayuda a Kiev, los pagos estarían condicionados a que Ucrania cumpla un programa de reformas destinadas también a allanar su camino a la adhesión a la UE, en áreas como lucha contra la corrupción o el Estado de Derecho. EFE

lpc/drs/jlp