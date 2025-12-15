La Eurocámara debatirá este miércoles a instancias del PP los casos de acoso en el PSOE

Estrasburgo (Francia), 15 dic (EFE).- El PP logró este lunes incluir un debate sobre los casos de corrupción y de acoso que afectan al PSOE en la agenda de la sesión plenaria del Parlamento Europeo de esta semana en Estrasburgo (Francia), donde los eurodiputados y un representante de la Comisión Europea abordarán la situación el miércoles por la tarde.

El voto para enmendar la agenda de la sesión salió adelante por 323 a favor, 112 en contra y doce abstenciones, pese a un intento del grupo socialdemócrata europeo de cambiar el título del debate para no referirse directamente a la situación en España y hablar en general del acoso sexual en las instituciones.

La eurodiputada popular Dolors Montserrat, que promovió la solicitud en nombre de la formación, aseguró que se trata de «el ‘Me Too’ de los socialistas españoles» y que cada caso que sale a la luz «es más asqueroso y repugnante que el anterior».

«El socialismo se ha pasado años repartiendo carnets de feminismo y ahora está protagonizando un goteo interminable de acoso desde el poder. Lo más grave: lo sabían y no hicieron nada. Las víctimas que lo comunicaron internamente fueron destituidas, ignoradas silenciadas y forzadas a no denunciar», dijo Montserrat.

Ningún eurodiputado socialista tomó la palabra para argumentar en contra de celebrar el debate, que se desarrollará bajo el nombre «Declaración de la Comisión sobre la prevención del acoso sexual en las instituciones públicas: recientes revelaciones y dimisiones en España y las respuestas institucionales adoptadas».

En declaraciones a EFE, la eurodiputada del PSOE y presidenta de la comisión de Igualdad de la Eurocámara, Lina Gálvez, aseguró que su partido «no se esconde» y que es el PP quien «tiene un historial de abandono de las víctimas y de tapar a los perpetradores».

«¿O ya no nos acordamos de Nevenka? Si les interesara erradicar el problema, pondrían en marcha protocolos que no tienen», incidió. EFE

