La Eurocámara deja abierta petición sobre cuidadores de menores con enfermedades graves

2 minutos

Bruselas, 3 nov (EFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido dejar abierta una reclamación impulsada por la asociación española ‘Cuidador Lazarillo’ que reclama un marco legal europeo para asegurar que los menores con enfermedades graves puedan ser asistidos de forma directa en toda la UE por cuidadores adultos y evitar así su discriminación.

La presidenta de esa asociación, Elena Losada, explicó ante los eurodiputados de los distintos grupos políticos la importancia que tiene permitir que los menores con trastornos y enfermedades graves puedan acceder a espacios comunitarios, por ejemplo en el ámbito educativo o deportivo, acompañados por su cuidador cuando así lo requiera su situación médica.

Losada indicó que lo que se pide a través de la iniciativa ‘Cuidador Lazarillo’ es una norma «clara y transparente» que reconozca el derecho de los menores con enfermedades graves a acceder con su cuidador, con el objetivo de evitar la exclusión y discriminación de los niños.

Al término de la intervención, en la que diputados españoles de las distintas formaciones respaldaron esa solicitud, la Comisión de Peticiones decidió dejar abierta la petición a la espera de una respuesta escrita de la Comisión Europea sobre el asunto.

Durante su intervención ante los eurodiputados, una representante de la Comisión Europea recordó las medidas que Bruselas ya adopta en favor de estos menores, las disposiciones recogidas en la normativa europea para evitar su exclusión y añadió que la Directiva de Igualdad de Trato podría ser un marco adecuado para «seguir luchando» en favor de garantizar el acceso de los cuidadores sin trabas en los distintos ámbitos.

Al término de todas las intervenciones, Elena Losada se declaró «emocionada» por el apoyo recibido en la Eurocámara e instó a la UE a no «tardar mucho» en la adopción de medidas. EFE

mb/psh