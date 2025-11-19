La Eurocámara descarta votar ya si pide al TJUE que se pronuncie sobre acuerdo UE-Mercosur

Bruselas, 19 nov (EFE).- El Parlamento Europeo ha descartado por el momento votar una resolución para decidir si pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que examine si el acuerdo entre la UE y el Mercosur, aún en proceso de ratificación, es compatible con los tratados comunitarios, porque el pacto no tiene todavía la luz verde del Consejo de la Unión.

Hasta 145 eurodiputados de 21 nacionalidades y cinco grupos políticos diferentes habían sumado sus firmas para que el texto pudiera votarse en la sesión entre el 24 y el 27 de noviembre, pero primero tenía que recibir el visto bueno de los servicios legales del Parlamento Europeo y ser incluido formalmente en agenda este miércoles.

Los servicios del Parlamento Europeo consideran «inadmisible» la solicitud de votar esta resolución porque la institución no ha recibido aún formalmente el texto para darle su consentimiento a falta del acuerdo entre los Veintisiete, dijeron a EFE fuentes parlamentarias.

En cualquier caso, los diputados que promovieron esta iniciativa pueden proponerlo de nuevo una vez el Consejo (los países) acuerde el texto.

En concreto, los eurodiputados cuestionaban la validez legal del mecanismo de reequilibrio que la UE introdujo por primera vez en su historia en su pacto con el Mercosur, un instrumento para que cualquiera de las dos partes pueda reclamar compensaciones si consideran que una medida de la otra parte «anula o menoscaba sustancialmente» sus beneficios en virtud del acuerdo.

Esta previsión, argumentan, puede afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea; este sería el caso si, por ejemplo, el Mercosur decide impugnar las normas europeas antideforestación, que restringirían las importaciones de productos cultivados en tierras deforestadas de los territorios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los diputados también muestran dudas jurídicas respecto a la base legal que ha elegido la Comisión Europea para el pacto, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales europeos y, teóricamente, salgan adelante con más facilidad.

El voto hubiera sido el primer gran examen en el Parlamento Europeo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que además de la resistencia de países como Francia se enfrenta al rechazo de un elevado número de eurodiputados de todo el arco político por cuestiones diversas, como la competencia desleal a los agricultores europeos o la protección del clima. EFE

