La Eurocámara endurece protecciones agrícolas de pacto UE-Mercosur y forzará negociación

3 minutos

Bruselas, 8 dic (EFE).- Una comisión del Parlamento Europeo se mostró este lunes favorable a endurecer las cláusulas de salvaguarda del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos sensibles, lo cual forzará una negociación sobre su diseño final con los países de la UE.

En un voto en la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, los eurodiputados optaron por reducir los márgenes de incremento de importaciones o caída de precios de estos productos sensibles que darían lugar a una investigación de Bruselas, del 10 % que proponía inicialmente la Comisión Europea (y que aceptan los gobiernos europeos) a un 5 % en el borrador de la Eurocámara.

Esto implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 5 % en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 5 % inferior al del producto europeo comparable.

Si se determina que un incremento de importaciones en productos como ternera, pollo, lácteos, azúcar o etanol ha causado un «daño significativo» a los productores europeos, la UE puede suspender las ventajas de entrada de estos productos al mercado comunitario.

Los eurodiputados también reducen la duración máxima de estas investigaciones a la mitad de lo previsto (de seis meses a tres en general y de cuatro a dos meses para los más sensibles) y limitan asimismo los plazos para imponer las medidas provisionales.

Estas cláusulas de salvaguarda son clave para que los países más reticentes al acuerdo, como Francia, levanten su veto y aprueben el pacto antes de que los líderes de la Unión Europea acudan a Brasil el próximo 20 de diciembre para firmarlo con sus homólogos de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Tras la aprobación de este lunes en comisión parlamentaria, el pleno del Parlamento Europeo tiene que dar su visto bueno la próxima semana.

Para el eurodiputado popular español Gabriel Mato, ponente permanente para Mercosur, las salvaguardas introducidas «mejoran significativamente la forma en que funcionará el reglamento» y «garantizan una mayor protección» para los agricultores europeos, según recogió en un comunicado la Eurocámara.

Los cambios que propone el Parlamento Europeo a las cláusulas son lo suficientemente significativos como para forzar negociaciones con el Consejo (los países) sobre el diseño final de las medidas, pero fuentes diplomáticas y parlamentarias creen que éstas podrían aplicarse de manera temporal aunque no se haya llegado a un acuerdo sobre su forma.

Para la fuente diplomática, esto no debería impedir que los países que exigían dichas salvaguardias aprueben el pacto igualmente la próxima semana, ya que la negociación a posteriori en ningún caso debilitaría las medidas de protección previstas. «Las negociaciones son sobre si tenemos que reforzar más una salvaguardia que ya es fuerte», explicó. EFE

