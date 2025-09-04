La Eurocámara estudia reclamar a Patriotas fondos que malversó el antiguo grupo ultra

Bruselas, 4 sep (EFE).- El Parlamento Europeo dio este jueves un paso para tratar de recuperar más de cuatro millones de euros que el antiguo grupo de ultraderecha de la Eurocámara, Identidad y Democracia (ID), gastó de forma indebida durante la pasada legislatura y de cuya recuperación podría ser responsable el nuevo grupo de extrema derecha, Patriotas por Europa.

Por 23 votos a favor y 7 en contra, la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo recomendó este jueves que se considere a los Patriotas responsables de la devolución de los fondos usados de forma indebida, que la dirección general de Finanzas cifra en 4,33 millones de euros.

La opinión de esta comisión se remitirá ahora a la Mesa del Parlamento Europeo, formada por la presidenta, Roberta Metsola, y sus 14 vicepresidentes, que son quienes en última instancia tomarán la decisión.

En la pasada legislatura, Identidad y Democracia (ID) fue el grupo de la Eurocámara en el que militaban partidos de ultraderecha como la Agrupación Nacional de Marine le Pen, la Lega de Matteo Salvini, el Vlaams Belang belga o el FPÖ austríaco.

Tras las elecciones de 2024, el grupo se desintegró con la creación por parte del húngaro Viktor Orbán de los Patriotas por Europa, que acabó absorbiendo a la mayor parte de los partidos que conformaban ID. También se unieron al nuevo grupo partidos que previamente no pertenecían a ID, como es el caso del español Vox.

La Mesa del Parlamento tiene que determinar si los Patriotas son ahora responsables de efectuar la devolución de los fondos que malversó ID, de lo que se ha mostrado a favor la comisión que se pronuncia sobre las cuentas de los grupos.

Para la comisión de Control Presupuestario, la Mesa debe tener en cuenta en su decisión que los Patriotas mantienen el mismo secretario general y varios funcionarios senior que ID, así como que una «amplia mayoría» de eurodiputados de ID se pasaron al grupo nuevo y que el cambio de nombre a Patriotas sucedió apenas semanas después de la disolución de ID.

La jurisprudencia sobre empresas y otros organismos, añaden, «puede permitir al Parlamento recuperar fondos de la Unión con carácter retroactivo y perseguir a cualquier entidad que sea la continuación económica sustantiva del deudor original», una analogía que extienden a los grupos europarlamentarios.

Por ello, recomiendan «iniciar sin demora los procedimientos necesarios con vistas a recuperar el importe total de los gastos no subvencionables y evaluar la posible responsabilidad de los miembros y superiores jerárquicos responsables por haber autorizado, de forma intencionada o por negligencia grave, gastos irregulares».

El dinero malversado corresponde a las asignaciones que los grupos reciben para sus gastos administrativos y operativos, así como para las actividades informativas sobre su labor.

En un comunicado, los Patriotas por Europa tildaron el movimiento de «caza de brujas» dirigida a «desacreditar» a su formación y pidieron que las cuentas del resto de grupos se publiquen «para que todo el mundo pueda verificarlas».

«El absurdo reclamo de que los Patriotas son los sucesores legales al grupo ID no tiene base y está políticamente motivado», señalaron. EFE

