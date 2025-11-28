La Eurocámara examina el miércoles la candidatura de Sánchez Ulled a la Fiscalía Europea

Bruselas, 28 nov (EFE).- El fiscal del caso Palau y el de la causa que sentó en el banquillo al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N, Emilio Sánchez Ulled, es candidato a presidir la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) para un mandato de siete años no renovable y participará el próximo miércoles en una audiencia ante el Parlamento Europeo.

Sánchez Ulled, actual Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, contestará las preguntas de los eurodiputados de las comisiones de Libertades Civiles y de Control Presupuestario de la Eurocámara.

El español se juega el puesto de fiscal europeo contra el fraude con otros tres candidatos: el actual fiscal adjunto de la EPPO, el alemán Andrés Ritter; una exfiscal de la entidad comunitaria, la austríaca Ingrid Maschl-Clausen; y el fiscal delegado de la EPPO en Turín (Italia), Stefano Castellani.

Tras este examen público, los eurodiputados elaborarán una lista con su orden de preferencia para posteriormente negociar quién será el elegido para el puesto con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los países de la UE.

Sánchez Ulled ingresó en la carrera fiscal en 1994 y ha sido delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Barcelona desde 2005 hasta 2017, consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y experto de la Comisión Europea y el Consejo de Europa en misiones en diversos países.

Además, ejerció como presidente de la Unión Progresista de Fiscales en España.

El mandato de la actual fiscal europea contra el fraude, la rumana Laura Kövesi, concluye en octubre de 2026.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es un órgano independiente que empezó a funcionar a finales de 2020 para investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como el fraude, la corrupción o el fraude del IVA transfronterizo superior a diez millones de euros. EFE

