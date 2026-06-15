La Eurocámara inicia el proceso para retirar la inmunidad a Alvise por tercera vez

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Estrasburgo (Francia), 15 jun (EFE).- El Parlamento Europeo anunció este lunes el inicio del proceso para levantar la inmunidad del líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, para que el Tribunal Supremo pueda continuar la investigación contra él por presunto acoso a dos antiguos compañeros que abandonaron su formación, los eurodiputados Nora Junco y Diego Solier.

Es una de las cinco causas que tiene abiertas el europarlamentario en el alto tribunal y la Eurocámara ya ha acordado levantar su inmunidad para otras dos de ellas: en la investigación por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert, y en la que examina la presunta financiación ilegal durante su campaña a las europeas de 2024 y delito electoral.

La tercera le investiga por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos a raíz de la querella de los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos de 2024.

En un auto, el magistrado explica que los hechos investigados se centran en las declaraciones de Alvise en un pódcast, en las que habría animado a sus seguidores a perseguir y acosar a sus dos compañeros eurodiputados por haberse dejado sobornar en una votación de la Eurocámara sobre el rearme europeo.

«Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado», señaló Pérez.

El juez apunta que Pérez no se limitó a expresar sus opiniones en un debate político y deja claro que «los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad».

Solier y Junco militan ahora como independientes dentro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos en la Eurocámara, la formación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el grupo les aceptó en diciembre de 2024 al mismo tiempo que rechazó la entrada de Pérez, pese a que aún formaban parte del mismo partido, por sus casos judiciales pendientes de resolución. EFE

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