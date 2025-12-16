La Eurocámara pide mejor relación con Arabia Saudí y ve «avances» en sus derechos civiles

Estrasburgo (Francia), 16 dic (EFE).- El Parlamento Europeo pidió este martes mayor cooperación de la Unión Europea con Arabia Saudí y reconoció «avances» en ámbitos como el empoderamiento de las mujeres y la participación de la sociedad civil en este país, en un texto que los Verdes han tildado de «blanqueamiento» en materia de derechos humanos.

El texto, redactado por la socialista española Hana Jalloul y que ha conseguido una amplia mayoría en el hemiciclo, señala que Arabia Saudí está «consolidando su condición de mediador regional de confianza y actor internacional clave» y apunta a que sus prioridades son muy parecidas a las de la Unión Europea en materia de política exterior y seguridad.

De hecho, recalca «sus contribuciones significativas a la estabilidad regional y mundial, en particular en el contexto de las operaciones militares de Israel en Gaza y de los recientes acontecimientos en Siria, Líbano, Yemen, el mar Rojo y Sudán», y su papel como anfitriona de conversaciones sobre la paz en Ucrania.

En el capítulo económico, los eurodiputados subrayan el «potencial de una mayor colaboración económica» entre ambos en sectores como la energía sostenible o las materias primas fundamentales, y señalan a Arabia Saudí como un «actor cada vez más importante en las cadenas de suministro de minerales».

Además, la Eurocámara sugiere que se introduzca una excepción al visado Schengen para los ciudadanos saudíes, turistas de «elevada importancia económica» para la hostelería, el comercio minorista y las industrias culturales, y que «no representan una fuente de presión migratoria irregular».

El texto cuenta también con una sección dedicada a los derechos humanos que destaca «importantes progresos» en los derechos de la mujer, como «el hecho de que se haya concedido a las mujeres el derecho a conducir y a viajar sin tutela masculina», o que la edad mínima para contraer matrimonio sean ahora los 18 años pese a «retos» pendientes en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia y los derechos de propiedad.

El texto no entra, sin embargo, en el asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi en 2018 y, de cara al Mundial de fútbol en 2034 en este país, «confía en la capacidad del Gobierno de Arabia Saudí para garantizar los derechos de los trabajadores».

La principal crítica a ese país se centra en la práctica de la pena de muerte, que la UE es partidaria de abolir en cualquier circunstancia, y dice que seguirán trabajando con Arabia Saudí para conseguirlo ante el «aumento drástico de las ejecuciones», hasta 345 en 2024.

El texto ha levantado dudas en el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que señalan que el informe «blanquea» el grave incremento de las ejecuciones, las violaciones flagrantes de las garantías procesales, la represión generalizada de la disidencia pacífica, la prohibición de viajar a las defensoras de los derechos humanos y la explotación grave de los trabajadores migrantes.

«La profundización de las relaciones entre la Unión y Arabia Saudí debe estar supeditada a avances tangibles y medibles en materia de derechos humanos. Esto incluiría una moratoria de la pena de muerte, la ratificación de los convenios fundamentales de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo», advierten. EFE

