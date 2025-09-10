La Eurocámara pide utilizar fondos regionales para abordar la crisis de la vivienda

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo urgió este viernes a utilizar los fondos regionales para atajar la «grave» crisis de la vivienda en el continente, a través de más inversión pública, un mayor parque de vivienda social y medidas para garantizar que los colectivos más vulnerables tengan acceso a alquileres asequibles.

En una resolución aprobada con 462 votos a favor, 142 en contra y 63 abstenciones e impulsada por el eurodiputado del PSOE Marcos Ros, la Cámara ha pedido aumentar la proporción de fondos de la Política de Cohesión que se dedican a dicha crisis con el objetivo de renovar el parque actual e invertir en nuevas construcciones, según informó la institución en un comunicado.

«La vivienda es la base sobre la que la ciudadanía construye sus vidas, no un vehículo para la especulación. En un momento en el que muchos gastan más del 40 % de su renta en la vivienda, es el momento de que las autoridades públicas intervengan», afirmó el socialista.

En el informe, los eurodiputados apuntan a «varios factores» que explican la situación actual, entre ellos una oferta «limitada» de inmuebles o la escasez de trabajadores en el sector de la construcción, así como la propia «dinámica del mercado».

Ante esta situación de «fallo de mercado», reclaman una mayor inversión pública en este ámbito, en particular para aumentar la oferta de vivienda pública y para facilitar el acceso al alquiler de los ciudadanos más vulnerables.

En este contexto, instan a los Estados miembros y las regiones a destinar a este problema una mayor parte de los fondos de Cohesión que tienen asignados y que hasta ahora sólo se podían utilizar en inversiones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles o la integración de fuentes renovables.

Para ello, instan a los países a hacer uso de la revisión de la Política de Cohesión que también ha aprobado hoy la Eurocámara y que permite, precisamente, reorientar estos fondos regionales disponibles hasta 2027 a políticas ahora prioritarias para la UE, entre ellas la vivienda.

Esta reforma de los fondos de Cohesión fue adoptada, de hecho, por amplia mayoría entre los eurodiputados, con más de 400 votos en cada uno de los informes que la integraban, y también anima a redirigir estos recursos a cuestiones como la seguridad y la defensa, la gestión del agua o las infraestructuras energéticas.

Para el periodo 2021-2027, la UE tiene previsto el despliegue de 392.000 millones de euros a través de los programas como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Transición Justa (FTJ). EFE

asa/lpc/lar