La Eurocámara rechaza una enmienda de Vox para europeizar principio de prioridad nacional

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Estrasburgo (Francia), 21 may (EFE).- El Parlamento Europeo descartó este jueves con la abstención del PP español un intento de Vox de introducir, mediante una enmienda a un informe no vinculante sobre la brecha de género en los cuidados, el principio de la «prioridad nacional» en la asignación de recursos públicos, como ya ha hecho junto al PP en varias comunidades autónomas.

La enmienda de Vox, que decayó por 181 votos a favor, 342 en contra y veinte abstenciones, apunta a que la organización y el acceso a los servicios de cuidados son competencia de cada país pero que, ante los «recursos públicos limitados y la creciente presión sobre los sistemas sociales», los Estados miembros «deben poder aplicar el principio de prioridad nacional en la asignación de dichos recursos».

Este principio se pondría en marcha «sin perjuicio de los derechos de los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE, mediante criterios objetivos basados en una vinculación efectiva con el país, como la residencia efectiva y la contribución al sistema, con el fin de garantizar, ante todo, un apoyo adecuado a sus ciudadanos y residentes legales», según la enmienda fallida.

El PP español se abstuvo en esta enmienda, mientras que el resto de su grupo europarlamentario votó en contra junto a socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

Junto a Vox, votaron a favor el resto de su grupo parlamentario, los Patriotas por Europa; así como los Conservadores y Reformistas Europeos, incluyendo a sus dos miembros españoles, Nora Junco y Diego Solier; el líder de Se Acabó la Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez; y la ultraderecha soberanista.

El informe, liderado por la popular española Rosa Estarás, cifra en 53 millones la cantidad de personas que en toda la UE prestan cuidados no profesionales a menudo no remunerados en su entorno social, por ejemplo, a familiares enfermos o de edad avanzada o con discapacidad, una labor que asumen mayoritariamente las mujeres y que representa entre el 10 % y el 39 % del PIB mundial.

En un comunicado, el PPE destacó que el informe urge a «fortalecer el estatus profesional de las personas trabajadoras del cuidado mediante salarios justos, trayectorias profesionales y mejores condiciones laborales», porque «reducir la brecha de cuidados de género ayuda a cerrar la brecha de pensiones de género».

De la misma forma, también insta a «reconocer y apoyar a los cuidadores informales (principalmente mujeres) con la integración de las competencias adquiridas en políticas de formación y su reconocimiento en los sistemas de pensiones». EFE

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