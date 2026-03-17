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La Eurocámara reinicia el trámite del acuerdo UE-EEUU tras pausa por sentencia del Supremo

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Bruselas, 17 mar (EFE).- El Parlamento Europeo decidió este martes reiniciar la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se pausó tras la sentencia de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles de Donald Trump, y celebrará este jueves un primer voto clave para su implementación.

Los responsables de la negociación del acuerdo en el Parlamento Europeo acordaron en una reunión a puerta cerrada fijar para este jueves el voto sobre el pacto en la comisión de Comercio Internacional, y dejaron abierta la puerta a que el pleno pueda celebrar el voto definitivo en su sesión de la próxima semana o en la que tendrá lugar a finales de abril. EFE

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