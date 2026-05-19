La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise por la supuesta financiación ilegal de SALF

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- El Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez para que el Tribunal Supremo pueda continuar investigándole por supuesto delito electoral y financiación irregular de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Es la segunda vez que el pleno del Parlamento Europeo vota a favor de un suplicatorio solicitado por el alto tribunal español después de que hace apenas tres semanas también diese luz verde a que el líder de SALF pueda ser investigado por un presunto delito de acoso hacia la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En este caso, el hemiciclo al completo avaló en un voto a mano alzada el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, quien valoró que los hechos por los que se investiga a Pérez tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación busque perjudicar su actividad política. EFE

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