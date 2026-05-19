La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise por la supuesta financiación ilegal de SALF

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- El Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para que el Tribunal Supremo español pueda continuar investigándole por supuesto delito electoral y financiación irregular de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Es la segunda vez que el pleno del Parlamento Europeo vota a favor de un suplicatorio solicitado por el alto tribunal español después de que, hace apenas tres semanas, también diese luz verde a que el líder de SALF pueda ser investigado por un presunto delito de acoso hacia la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En este caso, el hemiciclo al completo avaló en un voto a mano alzada el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, quien valoró que los hechos por los que se investiga a Pérez tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación busque perjudicar su actividad política.

Los hechos que quiere investigar el Supremo, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo -conocido como «CriptoSpain»- se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad.

A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha comprobado la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.

El hoy eurodiputado ha asegurado que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid y niega que utilizara el dinero para la financiación de su partido, porque la campaña le habría costado poco más de 30.000 euros.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figura en la solicitud que remitan las autoridades judiciales.

De hecho, el Tribunal Supremo ya ha remitido al Parlamento Europeo un tercer suplicatorio para que vuelva a retirar la inmunidad a Pérez, en este caso para continuar la investigación contra él por presunto acoso a dos antiguos compañeros que abandonaron su formación, Diego Solier y Nora Junco, que hoy militan como independientes dentro de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la familia política de la italiana Giorgia Meloni. EFE

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