La Eurocámara ultima resolución de mínimos sobre Gaza sin apoyo del PPE ni éxito asegurado

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- Tres grupos del Parlamento Europeo (socialdemócratas, liberales y verdes) han acordado una resolución conjunta sobre la situación en Gaza tras el asedio israelí, texto que no cuenta por el momento con el apoyo del grupo más numeroso, el Partido Popular Europeo, y podría encontrarse una mayoría en contra en la votación de este jueves.

Tras tres horas y media de negociaciones ayer martes y varias conversaciones en paralelo para afinar el lenguaje del texto, el PPE se ha descolgado de la resolución conjunta que había preparado junto a socialdemócratas, liberales y verdes, que han optado por seguir adelante y presentar su texto a votación a sabiendas de que no tienen una mayoría por sí solos.

Según el negociador socialista, el español Nacho Sánchez Amor, el texto incorpora muchos de los reclamos del PPE y, en aras del consenso, deja fuera denominaciones -como el uso de la palabra genocidio- que la bancada más progresista hubiera preferido ver en el texto.

Sánchez Amor, que ha reconocido que en todos los grupos hay divisiones y que la presión es «enorme» incluso en las filas populares, insistió en que el Parlamento Europeo ha querido dejar atrás el «lenguaje de madera» de la diplomacia europea para «llamar a las cosas por su nombre» y apuntar a los responsables de la situación en Palestina.

«Todo el crédito que la UE ganó con las vacunas lo estamos perdiendo con Gaza», advirtió el diputado del PSOE.

Así las cosas, el texto planteado por los tres grupos proeuropeos y del que se ha descolgado el PPE recalca la alarma ante la catastrófica situación humanitaria en la franja de Gaza, urge a proteger y asegurar la distribución de ayuda humanitaria, pide un alto el fuego permanente e inmediato y reclama la liberación de todos los rehenes a la vez que condena los crímenes de Hamás contra Israel.

Con la retirada popular, los impulsores del texto han presentado una enmienda a su propia retórica para recuperar la mención a que «hay evidencia clara de que en Gaza se está cometiendo un genocidio», aunque es muy improbable que esta propuesta de cambio recabe suficiente apoyo.

El PPE, por su parte, ha planteado enmiendas propias para rebajar el texto, cambiando por ejemplo el apoyo a las ONG que trabajan por «acabar la hambruna provocada en Gaza» por otra referencia a «remediar el acceso insuficiente a la ayuda humanitaria».

Si finalmente el PPE opta por no votar a favor del texto (aún puede votar a favor, incluso si no la ha firmado), es posible que el número de votos a favor de los tres grupos impulsores se quede por debajo de los que votarían en contra, previsiblemente los propios populares, los ultraconservadores y la extrema derecha.

Fuentes parlamentarias aseguran que tratarán de presionar al PPE hasta el último momento para que se sume al voto a favor, recordándoles que la propia presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, ha propuesto medidas más duras contra Israel por la situación crítica en Gaza.

De salir adelante, esta sería la primera resolución sobre la situación en Gaza de la actual legislatura europarlamentaria. EFE

lzu/ahg/jlp