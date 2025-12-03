La Eurocámara urge a España a crear umbral mínimo de voto en próximas elecciones europeas

Bruselas, 3 dic (EFE).- El Parlamento Europeo urgió este miércoles a España a que ratifique la ley electoral europea de 2018 para establecer un umbral nacional de entre un 2 % y un 5 % de los votos para la asignación de escaños en las elecciones europeas, ahora mismo inexistente por el acuerdo entre el Gobierno y los partidos nacionalistas para no implementarlo.

El texto, no vinculante para España, recoge las conclusiones de la misión de eurodiputados de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo que visitaron Madrid en mayo para conocer los obstáculos a la entrada en vigor de la reforma de la ley electoral europea, dado que España es el único país que no la ha ratificado aún y esto impide que sea de aplicación en los 27 Estados miembros.

El informe de la misión insta a España a que inicie el proceso de ratificación, aunque no se refiere a España directamente sino que habla del «Estado miembro restante» que aún no ha completado este procedimiento para permitir que la ley entre en vigor.

Frente al informe original redactado por el popular Borja Giménez, las negociaciones entre los grupos políticos han eliminado varias referencias a España, incluyendo una crítica al acuerdo entre el Gobierno y los partidos nacionalistas que frena por el momento la ratificación.

El PNV es uno de los partidos que más se oponen a dicho umbral y, precisamente, apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a cambio de que no se reformara la ley electoral y de que, si no quedara otra salida que ratificar la europea, se hiciera previo acuerdo con ellos.

En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, la coalición en la que se presentó el PNV obtuvo un 1,63 % de los votos y la formación logró mantener su escaño, lo que no hubiera ocurrido de haber entrado en vigor la ley europea, que exige a España un umbral mínimo del 2 % por tener más de 35 escaños totales.

El informe original destacaba que desde el punto de vista jurídico no se «preveían grandes obstáculos para la ratificación», pero el proceso es más delicado «desde una perspectiva política» porque un umbral mínimo del 2 % «implica la posibilidad de que unos pocos partidos políticos más pequeños se vean impedidos de tener eurodiputados elegidos».

«Por tanto, (…) puede resultar especialmente problemática para un sistema político tan fragmentado como el español», reconocía el texto. EFE

