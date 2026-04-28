La Eurocámara urge a tipificar la violación con base al consentimiento en toda la UE

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Estrasburgo (Francia), 28 abr (EFE)-. El pleno del Parlamento Europeo reclamó este martes que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, sobre la base del consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024 y que Bruselas podría retomar durante esta legislatura.

El texto, que salió adelante por 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, pide a la Comisión Europea «que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable».

«Si alguien se lleva tu dinero sin tu consentimiento, es robo. Si alguien coge tu bolso sin consentimiento, es un delito. ¿Por qué desaparece esta claridad cuando hablamos del cuerpo de una persona? ¿Por qué toleramos la impunidad cuando las principales víctimas son mujeres y niñas?», se preguntó una de las responsables del dosier, la socialdemócrata sueca Evin Incir.

«En 2026, hay demasiados Estados miembros donde la ley protege mejor objetos como una cartera o un teléfono que el cuerpo de una mujer», añadió durante el debate sobre el texto en el hemiciclo.

El informe incide en que, a la hora de definir el consentimiento, «sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca», lo cual excluye «el silencio, la falta de resistencia verbal o física, la ausencia de un ‘no’ (…), el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o una relación pasada o presente con el agresor».

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, apunta a que el consentimiento tampoco puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

Una ley pionera, pero incompleta

El voto de este informe reabre el debate sobre una ley europea pionera, la directiva sobre violencia machista aprobada en 2024, en la que tanto la Comisión como el Consejo abogaban por incluir la homologación penal del delito de violación ante el rechazo de Francia, Alemania y Hungría, quienes se acabaron imponiendo.

Apenas meses después, la sociedad francesa quedó conmocionada con las revelaciones sobre el caso de Gisèle Pelicot, que catalizó que la Asamblea Nacional francesa aprobara a finales de 2025 incluir la noción del consentimiento en toda relación sexual para determinar si una persona es víctima de violación.

En una entrevista con EFE por el Día de la Mujer, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, confiaba en que este tipo de casos puedan «prender la chispa» para que cada vez más países pasen de un modelo basado en el uso de la fuerza por parte del agresor a uno que se rija por la ausencia de consentimiento por parte de la víctima, que es el que usan países como España.

El informe advierte precisamente de que las diferencias legales entre Estados miembros de la UE «dan lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socavan el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual». EFE

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