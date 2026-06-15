La Eurocámara valida exigir más transparencia a las aerolíneas en los precios de billetes

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Bruselas, 12 jun (EFE).- El Parlamento Europeo validó este lunes el acuerdo en la normativa de derechos de los pasajeros aéreos que mantiene el actual derecho a recibir compensación cuando un vuelo se retrasa más de tres horas y exige a las aerolíneas mayor transparencia en el precio de los billetes y mejor información en los casos en los que el pasajero tenga derecho a indemnización.

Los eurodiputados dieron luz verde a la revisión de las normas sobre derechos de pasajeros aéreos, pendiente desde hace más de una década.

Entre los principales cambios respecto al ‘statu quo’ figuran nuevas obligaciones para las compañías aéreas, desde ser transparentes e incluir el coste de una maleta de mano en el precio del billete básico hasta informar a los pasajeros de sus derechos y cómo ejercerlos en casos de cancelación o retraso en un plazo de 96 horas desde el final de su viaje.

«Esperemos que esto haga que aumente muchísimo el número de personas que reclama sus derechos y, por lo tanto, que los pueda ejercer», dijo a EFE el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, que ha formado parte del equipo negociador del Parlamento Europeo.

Respecto a la maleta de mano, las aerolíneas tendrán que incluir su coste en el precio de partida que ofrecen los motores de búsqueda para que los precios por el trayecto sean comparables entre sí, aunque luego el consumidor pueda acceder a un precio inferior en el caso de no querer llevar ese bulto.

Además, las aerolíneas no podrán cobrar por el asiento de los menores de 14 años que viajen con un adulto acompañante y tampoco impedir el embarque de un pasajero en un vuelo de vuelta únicamente por no haber tomado el vuelo de ida

Por otro lado, el acuerdo mantiene el actual derecho a recibir una compensación cuando el vuelo se retrase más de tres horas con una cantidad a reembolsar entre los 250 y los 600 euros, en función de la distancia, en contra del criterio inicial de los países de la UE, que apostaban por ampliar hasta las 4 horas el tiempo de retraso y reducir las cantidades rembolsadas.

«Hemos evitado retrocesos, que es lo que querían el Consejo y algunas aerolíneas que han hecho muchísima presión para que los derechos fuesen para atrás y no para adelante. El Consejo, por la presión de las aerolíneas, nos trajo un texto que lo que hacía era retroceder en derechos (…) y nos negamos», dijo Marzà.

«Querían que las huelgas dentro de una propia compañía no fuesen responsabilidad de la compañía, o que el mantenimiento de las aeronaves no fuese una responsabilidad de la compañía. Por lo tanto, si había un fallo en la aeronave, ellos no tenían que indemnizar. Esto ha sido la posición de inicio del Consejo y de las aerolíneas que hemos conseguido revertir», añadió el diputado de Compromís.

En un comunicado, el ministro de Transporte de Chipre, Alexis Vafeades -cuyo país ostenta la presidencia semestral del Consejo- dijo que el acuerdo dará «certidumbre y protección» a millones de pasajeros aéreos europeos y supone también un «equilibrio justo» para las aerolíneas. EFE

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