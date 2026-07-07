La Eurocámara valida exigir más transparencia a las aerolíneas en precios de los billetes

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Estrasburgo (Francia), 7 jul (EFE).- El Parlamento Europeo validó este martes el acuerdo en la normativa europea de derechos de los pasajeros aéreos que exigirá a las aerolíneas mayor transparencia en el precio de los billetes y mejor información en los casos en los que el pasajero tenga derecho a indemnización.

La revisión de las normas sobre derechos de pasajeros aéreos, pendiente desde hace más de una década, salió adelante este martes en el pleno de la Eurocámara con 646 votos a favor, doce en contra y tres abstenciones, y permitirá mantener el actual derecho a recibir compensación cuando un vuelo se retrasa más de tres horas, que se había puesto en cuestión durante las negociaciones.

Entre los principales cambios respecto al ‘statu quo’ figuran nuevas obligaciones para las compañías aéreas, que van desde incluir el coste de una maleta de mano en el precio del billete básico para permitir mejores comparaciones hasta informar a los pasajeros de sus derechos y cómo ejercerlos en casos de cancelación o retraso en un plazo de 96 horas desde el final de su viaje.

Respecto a la maleta de mano, las aerolíneas tendrán que incluir su coste en el precio de partida que ofrecen los motores de búsqueda para que los precios por el trayecto sean comparables entre sí, aunque luego el consumidor pueda acceder a un precio inferior en el caso de no querer llevar ese bulto.

Además, las aerolíneas tendrán que atribuir a todas las personas que viajen acompañadas de un menor de 14 años un asiento al lado de este sin coste adicional, un derecho que se aplicará también a los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, así como a las mujeres embarazadas.

No se podrá impedir además el embarque de un pasajero en un vuelo de vuelta únicamente por no haber tomado el vuelo de ida.

Por otro lado, el acuerdo mantiene el actual derecho a recibir una compensación cuando el vuelo se retrase más de tres horas con una cantidad a reembolsar entre los 250 y los 600 euros, en función de la distancia, en contra del criterio inicial de los países de la UE, que apostaban por ampliar hasta las cuatro horas el tiempo de retraso y reducir los reembolsos.

También se mantiene el derecho a reembolso o a otra ruta en caso de cancelación, aunque las aerolíneas podrían reducir la compensación a la mitad para sus rutas más largas si el retraso en la llegada es inferior a cuatro horas.

«Hemos trabajado duro para asegurar que los pasajeros no pierden derechos que ya tenían y asegurado una mejor protección para las familias, las personas con movilidad reducida y los que más la necesitan», señaló en un comunicado el negociador por parte del Parlamento, el lituano Virginijus Sinkevicius.

Una vez el Consejo apruebe este acuerdo, previsiblemente a principios de agosto según la Eurocámara, las nuevas normas entrarían en vigor 20 días tras la publicación del texto en el Diario Oficial de la Unión Europea y serán de aplicación obligatoria un año después para dar tiempo a gobiernos y empresas a prepararse. EFE

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