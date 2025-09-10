La eurodiputada Catarina Martins lanza su candidatura para las presidenciales de Portugal

2 minutos

Lisboa, 10 sep (EFE).- La eurodiputada y ex coordinadora del Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, lanzó este miércoles su candidatura a las elecciones presidenciales de Portugal, que se celebrarán el próximo año, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en la papeleta electoral por el momento.

En una carta enviada a los militantes del BE a la que EFE tuvo acceso, Martins aseguró que «es urgente popularizar la democracia» y «atreverse con el futuro», que incluye la transición climática, un nuevo modelo de economía, «un territorio vivo y cohesionado y una nueva credibilidad interna y externa».

«Me comprometo a centrar el debate político en la exigencia de la dignidad del trabajo, el derecho a la vivienda, el apoyo en las diferentes etapas de la vida, el acceso a la salud, la educación y la cultura, la lucha contra todas las desigualdades y discriminaciones, unos servicios públicos de calidad que nos traten como iguales y en los que podamos confiar», continuó.

También se refirió a la libertad, que «exige más que palabras, está ligada a las condiciones de vida. La paz, el pan, la vivienda, la salud, la educación».

«Presento mi candidatura presidencial con estas urgencias. Una candidatura inspirada en nuestra fuerza solidaria, que tiende puentes, que escucha y aprende de quienes construyen Portugal cada día. Y, por supuesto, con la combatividad de la mujer que soy», concluyó.

Martins estudió Lenguas y Literatura Moderna en la Universidad de Oporto y antes de dedicarse a la política trabajó como actriz de teatro.

Fue diputada del Parlamento luso desde 2009 hasta 2023, cuando fue sucedida por Mariana Mortágua, para después dar el salto a Bruselas al ser elegida en 2024 como eurodiputada. EFE

