La eurozona se mantiene cerca del objetivo del 2 % de inflación, según Lagarde

2 minutos

Bruselas, 3 dic (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sostuvo este miércoles que la eurozona se encuentra cerca del objetivo a medio plazo del 2 % de inflación y atribuyó el repunte de noviembre a un encarecimiento de los servicios y la energía.

La tasa anual de inflación en la eurozona repuntó una décima en noviembre, hasta el 2,2 %, según el cálculo preliminar publicado este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En una comparecencia en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Lagarde subrayó que los distintos indicadores internos del BCE muestran una evolución «coherente con la convergencia hacia el objetivo al medio plazo».

También destacó la moderación del crecimiento salarial, que ha pasado del 5,7 % en el segundo trimestre de 2023 al 3,9 % en el mismo periodo de este año, una desaceleración que continuará «a lo largo del resto de 2025 y la primera mitad de 2026», lo que, añadió, contribuirá a anclar la estabilidad de los precios.

La presidenta del BCE estimó que la inflación se mantendrá «alrededor del 2 % en los próximos meses», aunque alertó de que los riesgos siguen siendo «bidireccionales» y que persiste «una incertidumbre más alta de lo habitual» debido a la volatilidad en el comercio global.

En este sentido, añadió que las nuevas proyecciones del emisor, que se publicarán el próximo 18 de diciembre, ofrecerán una valoración actualizada de estos indicadores.

Ante la estabilidad del panorama inflacionista, el BCE decidió en octubre mantener sin cambios los tipos de interés, y, según Lagarde, continuará aplicando un enfoque “dato a dato y reunión a reunión”, sin comprometerse con una senda concreta para los tipos. EFE

