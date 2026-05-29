La ex fiscal general de Trump admite «errores de edición» al publicar los papeles Epstein

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Washington, 29 may (EFE).- La ex fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi reconoció este viernes ante los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió «errores de edición» en la publicación de documentos en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Pese a este reconocimiento, afirmó que «desde el primer día de este proceso, el Departamento se ha comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia», según recogen medios estadounidenses que tuvieron acceso a la declaración.

«Nuestra postura siempre ha sido que el Departamento está dispuesto a revisar cualquier posible evidencia de actividad delictiva relacionada con Epstein y sus asociados, y que emprenderá las acciones de investigación o enjuiciamiento pertinentes dondequiera que los hechos y la ley lo justifiquen», explicó Bondi en su comparecencia.

«En definitiva, se ha hecho justicia y se ha actuado con transparencia en este asunto bajo la dirección del presidente (Donald) Trump y su Administración», concluyó en línea con la defensa que ha hecho siempre de la gestión de la Casa Blanca en este asunto.

Antes de la declaración de Bondi, varios supervivientes aseguraron en el Congreso que mantenían la esperanza de obtener «verdad y transparencia» y «algunas respuestas».

No es la primera vez que Bondi comparece en el Congreso por el caso Epstein.

En febrero de este año, la entonces fiscal general protagonizó una tensa audiencia que le valió críticas de congresistas y de la opinión pública por su falta de sensibilidad hacia las víctimas del delincuente sexual, además de no resolver las dudas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la transparencia con los documentos del caso.

Aquella intervención fue uno de los motivos que se barajaron como causas de su destitución del cargo.

Por otra parte, la exfuncionaria fue diagnosticada con cáncer de tiroides tras dejar el Departamento de Justicia en abril y fue operada hace unas semanas, según se ha conocido recientemente. EFE

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