La ex número 1 de dobles Paola Suárez, nueva capitana de Argentina en Billie Jean King Cup

2 minutos

Buenos Aires, 3 feb (EFE).- La ex número uno del mundo en el ránking de dobles femenino Paola Suárez será la capitana del equipo argentino para la Billie Jean King Cup, en un estreno que tendrá lugar en el Grupo Américas I de la edición de 2026 en abril, anunció este martes la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

«Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo», contó la nueva capitana al sitio oficial de la AAT desde España, donde reside hace 4 años y tiene el Club Pro Tenis, de Oviedo, en el que entrena a niños y niñas desde la etapa de iniciación hasta competición.

Suárez, que sucede a Mercedes Paz tras siete años en el cargo, alcanzó la cima del ranking mundial como jugadora de dobles (2002) y se colgó la medalla de bronce en Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini; además, obtuvo 8 títulos de Grand Slam (4 de Roland Garros, 3 del Abierto de Estados Unidos y uno del Abierto de Australia).

Además, en individual, tuvo una destacada carrera, en la que alcanzó el puesto número 9 de la clasificación en 2004, año en que fue semifinalista del Grand Slam parisino, y ganó 4 torneos de la WTA.

Suárez reconoció que la noticia le causó «sorpresa» e, incluso, valoró como «imposible» asumir el cargo. Pero después lo pensó «bien» y conversó con su gente más cercana, incluido su hijo, que fue quien la convenció «de que dijera que sí».

«Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora, ahora asumo otras responsabilidades pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar todas juntas todos los desafíos que nos van a venir. Van a haber aciertos y errores y estoy dispuesta a afrontarlo. Creo que se da en un momento idóneo de mi vida”, explicó.

El cuerpo técnico tendrá como subcapitán a Mariano Hood, quien en ese mismo rol participó en la Copa Davis 2016 que conquistó Argentina.

Suárez, nacida en Pergamino (provincia de Buenos Aires) hace 49 años, tendrá su primera cita como capitana en el Grupo Américas I, cuyos partidos se jugarán en la semana del 6 de abril, aún con sede por confirmarse.

Argentina debe disputar esta ronda tras quedar en las puertas de avanzar al Grupo Mundial en la pasada temporada, tras culminar en segundo lugar en el triangular de ‘playoffs’ en Córdoba. EFE

fca/cmm/car