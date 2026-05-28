La ex primera dama de EEUU pensó que su marido sufría un derrame cerebral durante el debate con Trump

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La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, afirma en una entrevista que será publicada en breve que pensó que su marido, el presidente Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante un debate televisado con Donald Trump en 2024.

«Estaba asustada, porque nunca había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca», dijo al programa «CBS News Sunday Morning» como parte de una entrevista que se emitirá este fin de semana.

«No sé qué pasó», añadió en el fragmento de la entrevista difundido el miércoles.

«Mientras lo miraba, pensé: ‘Oh, Dios mío, está teniendo un derrame cerebral’. Y me dio un miedo terrible», confesó.

En el debate, el entonces presidente Joe Biden, de 81 años, se trabó al hablar, se quedó varias veces con la boca abierta y perdió el hilo de sus ideas mientras luchaba por responder a su ruidoso y agresivo rival.

Sin embargo, inmediatamente después del debate, Jill Biden elogió la actuación de su esposo, diciéndole ante una multitud de simpatizantes: «Joe, hiciste un trabajo estupendo. Respondiste a cada pregunta, conocías todos los datos».

La actuación de Joe Biden en el debate desató una intensa preocupación dentro del Partido Demócrata por su evidente deterioro, lo que finalmente llevó a su retirada de la contienda por la Casa Blanca en favor de la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Numerosos observadores destacaron que el declive de Biden era ya evidente muchos meses antes del debate.

La candidata demócrata acabó perdiendo frente a Trump en las elecciones de noviembre de ese año.

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