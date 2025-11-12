La ex primera dama de Gabón y su hijo, condenados a 20 años de prisión en ausencia por corrupción

Una corte de Gabón condenó en ausencia este miércoles a Sylvia y Noureddin Bongo, esposa e hijo del expresidente derrocado Ali Bongo, a 20 años de prisión por varios delitos de corrupción.

Ambos con nacionalidad francesa, han sido señalados de explotar al antiguo líder, que sufrió un grave derrame cerebral en 2018, para gobernar ese país africano rico en petróleo en beneficio propio.

Tras dos días de juicio, el magistrado Jean Mexant Essa Assoumou declaró a la ex primera dama culpable de «recepción y malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, usurpación de fondos e instigación a la falsificación».

A Noureddin Bongo se lo sentenció por «malversación de fondos públicos, concusión, usurpación de títulos y funciones, blanqueo agravado de capitales y asociación ilícita».

Ambos fueron sentenciados en rebeldía a «20 años de prisión y 100 millones de francos CFA de multa (unos 172.000 dólares)», además de otras sanciones multimillonarias para resarcir al Estado.

Noureddin criticó el juicio como una «farsa legal» en una entrevista con la AFP la semana pasada en Londres.

Detenidos tras el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023, Sylvia y Noureddin Bongo permanecieron encarcelados durante 20 meses en Gabón antes de que se les permitiera salir del país en libertad provisional.

Alegan que sufrieron torturas durante su detención.

El presidente Ali Bongo fue depuesto por miembros del ejército poco después de que las autoridades electorales anunciaran su reelección para un tercer mandato, tras 14 años en el poder.

Su padre, Omar Bongo, había gobernado el país por más de 41 años.

Otros diez antiguos colaboradores cercanos de los Bongo, la mayoría de los cuales también fueron detenidos durante el golpe de Estado, seguirán compareciendo hasta el viernes.

Se les acusa, en particular, de complicidad en la malversación de fondos públicos y otros delitos de corrupción.

